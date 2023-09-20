В России приостановили действие сертификата на антивирус Dr.Web

Сертификат антивируса Dr.Web от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), который действовал с 27 января 2016 года был приостановлен 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации.

"Действие сертификата соответствия приостановлено 8 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее об этом сообщил "Коммерсантъ". В Dr.Web газете сообщили, что согласно уведомлению ФСТЭК, решение принято на основании "установления факта несоответствия сертифицированного средства защиты требованиям по безопасности информации".