Почему ваш смартфон быстро разряжается
Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но иногда они могут подвести, разрядившись быстрее, чем нам того хотелось бы. Причиной этому могут быть самые разнообразные факторы, с которыми мы и попробуем разобраться.
Задачи в фоне
Одна из наиболее распространенных причин — это приложения, работающие в фоновом режиме. Операционная система смартфона на сегодняшний день достаточно умна и не держит все, что вы открыли в памяти, но держит образ и «фотографию» состояния приложения до тех пор, пока вы его не закроете. Но есть особенно тяжелые приложения, которые даже оставаясь в фоновом режиме, способны подъедать аккумулятор. А теперь представьте, что в фоновом режиме не одно, а двадцать или тридцать приложений одновременно. По этой причине стоит закрывать все активные приложения хотя бы пару раз в неделю. Данные при этом не удаляются, просто следующий запуск будет длиться на пару секунд дольше.
Яркость экрана
Современные смартфоны в большинстве своем оснащены классными яркими экранами, которые нам так нравятся. Но она значительно сокращает время работы смартфона, а в добавок к этому еще и негативно сказывается на зрении. Старайтесь снижать яркость, когда она не нужна. А еще лучше – пользуйтесь режимом автоматической решулировки подсветки. В этом режиме смартфон ориентируется по датчикам освещенности и сам выставляет оптимальный уровень.
Слабый сигнал сети
Если сигнал мобильной или Wi-Fi сети слабый, смартфон будет усиленно искать подключение, а также выделит на GSM-модуль дополнительную энергию, чтобы усилить его мощность. К сожалению, пользователи не могут повлиять на мощность сигнала сети, поэтому приходится лишь подстраиваться. Если у вас нет срочных дел, то на время можно включить режим для полета, в котором отключаются все соединения. Но помните, что в этом режиме с вами никто не сможет связаться, потому что телефон превращается в простой экран с приложениями.
Активное использование приложений
Крайне банальная и очевидная причина, но мы должны о ней упомянуть. Если вы часто играете в игры, много смотрите YouTube или сидите в социальной сети с фотографиями, то аккумулятор будет усиленно разряжаться. Если вы планируете долго смотреть видео, можно включить режим энергосбережения, чтобы максимально сохранить заряд, а больших мощностей для обычного YouTube не требуется.
Обновление приложений и системы
Постоянные обновления приложений и операционной системы приведут к неконтролируемому разряду смартфона. Функция автоматических апдейтов кажется очень удобной, но лучше отказаться от нее и перейти на ручное регулирование этих процессов. Если обновления не критические, то утилиты будут прекрасно работать и без них. Если же критические – обязательно вам об это сообщат и отправят принудительно обновляться, как это бывает с банковскими приложениями. А все остальное просто обновляйте раз в неделю или даже месяц в ручном режиме, когда смартфон подключен к зарядке. Самый грамотный способ - поставить качаться все обновления перед сном, когда вы ставите смарт на долгую зарядку.
Уставший аккумулятор
С течением времени аккумулятор смартфона теряет свою изначальную емкость, что приводит к более быстрому разряду, чем это было после покупки. Эту проблему можно решить только заменой аккумулятора на новый, так как программными методами это уже не исправить. А чтобы аккумулятор дольше оставался в тонусе – не используйте очень быстрые зарядки, даже если это кажется удобным. Также стоит включить в смартфоне функцию умной зарядки, если таковая имеется – тоже помогает продлить жизнь батарейке, благодаря алгоритмам, которые снижают напряжение ближе к окончанию процесса зарядки.
Постоянное включение Bluetooth, GPS, NFC и геолокации
Постоянно активированные функции, такие как Bluetooth, GPS и NFC, также увеличивают потребление энергии. Если у вас нет необходимости постоянного подключения к беспроводным устройствам – отключите модули в настройках. Но наиболее опасно для продолжительности жизни смартфона геопозиционирование, которое работает незаметно в фоне. По какой-то причине, очевидно, что для сбора ваших данных, сегодня каждое второе приложение хочет активировать геопозиционирование при запуске, даже если ему оно совершенно не требуется. Мы рекомендуем отключить общую функцию геолокации и включать ее только для избранных приложений, которым она действительно необходима, вроде навигатора. Для этого требуется ручная настройка для каждого приложения, но поверьте – это того стоит.
Синхронизация данных
Приложения, синхронизирующие данные в реальном времени (например, почтовые клиенты), также создают нагрузку на аккумулятор смартфона. И если с почтой или мессенджерами такой подход оправдан, то выгрузить в «облако» новые фотографии можно и позже, когда смартфон будет подключен к сети.
Неоптимизированные приложения
Иногда бывает, что простое приложение дико высаживает аккумулятор. Это не означает, что оно очень умное и мощное – оно просто не оптимизировано нормально на этапе разработки и отладки. Таким приложением лучше не пользоваться и найти ему замену, если это возможно.
Заключение
Современные смартфоны - это мощные устройства, которые объединили в себе много разных функций. Но все их благополучие зависит от аккумулятора. Чтобы смартфон адекватно работал, стоит потратить некоторое время и произвести тонкую настройку. Дело в том, что изначально в новом смартфоне включено все, что в нем есть, включая голосовых помощников, геолокации и модули беспроводной связи. Тонкая настройка поможет существенно ограничить полномочия приложений, которые любят «шуршать» в фоновом режиме и непонятно чем заниматься.