Эксперт назвал самые дефицитные профессии в сфере технологий

"Инновационных менеджеров очень не хватает нашей стране. У нас в ИСИЭЗ ВШЭ есть магистерская программа по управлению наукой, технологиями и инновациями - ее студентов буквально с первых недель уже разбирают инновационные компании, министерства и ведомства, фонды. Нам нужно учиться управлять инновациями и наукой серьезно - это очень большой вызов, но я уверен, что мы можем с ним справиться", - сказал Чулок, отметив, что по некоторым оценкам, потребность в таких специалистах в ключевых секторах оценивается в сотнях тысяч специалистов, которых необходимо подготовить к 2027-2030 годам.