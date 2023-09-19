Космонавт оценил возможность побега человечества от астероида на Луну
Экстренная колонизация Луны ради спасения человечества от гипотетического столкновения Земли с астероидом невозможна, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. По его словам, на создание постоянной лунной базы потребуется 15-20 лет.
Как пишет издание, американское космическое агентство NASA планирует в 2025 году высадку людей на поверхность спутника Земли для создания там постоянного поселения к концу десятилетия. Эти планы некоторые эксперты считают подготовкой к экстренной эвакуации части населения Земли из-за угрозы столкновения с астероидом 2022 SF289.
По словам российского космонавта, быстрое заселение спутника займет куда больше времени.
За 5-10 лет подготовить колонизацию Луны невозможно. Создать обитаемую базу при хорошем раскладе, по моему мнению, получится за 15-20 лет, не меньше. Это большой непрерывный грузопоток, это огромные деньги. По бюджету даже МКС, которая стоит около $170 млрд, не сравнится с подобными проектами, — высказал мнение специалист.
Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что российская межпланетная станция «Луна-25» разрушилась при ударе о поверхность спутника, потому что акселерометр не передал информацию, которая была необходима для выключения двигателя. По его словам, у комиссии есть 16 причин, почему был неисправен механизм.