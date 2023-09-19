В Великобритании представлены семь принципов регулирования ИИ

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) утвердило семь принципов, которыми должны руководствоваться компании, занимающиеся разработкой систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ размещен на сайте правительства Великобритании.

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В СМА отметили, что провели обзор базовых моделей систем искусственного интеллекта, а предложенные ими принципы «направлены на обеспечение защиты потребителей и здоровой конкуренции, лежащих в основе ответственной разработки и использования».

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«Скорость, с которой ИИ становится частью повседневной жизни людей и бизнеса, поразительна. У этой технологии есть реальный потенциал для повышения производительности и облегчения миллионов повседневных задач, но мы не можем воспринимать позитивное будущее как нечто само собой разумеющееся», - предупредила генеральный директор Управления по конкуренции и рынкам Сара Карделл.

По ее словам, в ведомстве исходят из того, что необходимо заранее обозначить условия работы, а «не ждать возникновения проблем и только потом принимать корректирующие меры».

В семь принципов, сформулированных СМА, входят: ответственность разработчиков ИИ-моделей за информацию, предоставляемую потребителям, непрерывный доступ к ключевым ресурсам без необоснованных ограничений, поддержание разнообразия бизнес-моделей, включая как открытые, так и закрытые системы, предоставление бизнесу выбора для определения способов использования ИИ-моделей, а также возможности переключения между различными ИИ-моделями или одновременного использования нескольких из них.

Также в ведомстве считают, что на рынке систем искусственного интеллекта должно отсутствовать антиконкурентное поведение и навязывание продуктов и услуг, а потребителям и бизнесу должна быть предоставлена информации о рисках и ограничениях контента, созданного с помощью ИИ-моделей.

Регулятор особо подчеркнул, что именно здоровая конкуренция и инновации могут способствовать экономическому росту.