Киберэксперт дал советы по защите смартфона от взлома

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев предупредил, что при попытке взлома смартфон начинает перегреваться, а приложения работают некорректно.

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«Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег», — отметил Косарев в беседе с URA.RU.

По его словам, мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах и распространяют ссылку на установку программы для кражи денег.

Эксперт посоветовал сохранять ценные файлы в облачный сервис, а при подозрении на взлом данных сбросить смартфон до заводских настроек.