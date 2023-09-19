Часть функций часов Google Pixel Watch 2 будет ограничена в России

В преддверии ожидаемой презентации Google, которая пройдёт 4 октября, эксперты и аналитики активно обсуждают возможные характеристики новых продуктов компании, включая смарт-часы Google Pixel Watch 2.

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Однако не все нововведения могут оказаться полезными для российских пользователей.

Согласно утечкам, новые часы будут работать на процессоре Snapdragon W5 Gen 1 и обладать 1,2-дюймовым OLED-дисплеем.

В то же время аккумулятор ёмкостью всего 306 мАч может стать проблемой в сравнении с китайскими конкурентами, которые предлагают более высокую автономность.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов подчёркивает, что большинство функций, таких как мониторинг сна, датчики кислорода и оплата по NFC через Google Pay, будут «недоступны в нашем регионе».

«В итоге за 35-45 тыс. рублей покупатели получат часы с отличным дисплеем и дизайном, но плохой автономностью и примерно 40% заблокированными из-за санкций против РФ функциями».