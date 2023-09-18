Ученый оценил эффект от приближения к Земле астероида Бенну

Приближающийся к Земле астероид Бенну находится в миллионах километрах от планеты, поэтому угрозы для нее нет, заявил NEWS.ru профессор физико-технического института Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский. По его словам, темы столкновения астероида с Землей сейчас популярны и такие «пугалки» звучат все чаще.

«На данный момент астероид находится в миллионах километрах от нас, так что никакой угрозы для планеты нет, никакого конца света не будет», — пояснил Гроховский.

Поводом для комментария стала публикация в издании Daily Star, которое сообщило со ссылкой на мнение ученых, что астероид Бенну, проходящий мимо нашей планеты каждые шесть лет, может столкнуться с Землей 24 сентября 2182 года. Гроховский отметил, что такие длительные прогнозы не очень надежны, даже с учетом данных об астероиде и его траектории. Также он напомнил, что американские ученые уже делали подобные прогнозы в прошлом году.

«В прошлом году американские ученые также говорили об астероиде Бенну, оценив вероятность его столкновения с Землей 1/1750», — сказал профессор.