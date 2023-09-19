Как сэкономить на раздаче трафика с мобильной SIM-карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от операторов сотовой связи МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" отменить плату за раздачу интернет-трафика (тетеринг) с мобильных устройств. Эксперты отмечают, что операторы так или иначе вынуждены повышать свои доходы на фоне необходимости модернизировать сети.

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У абонентов, нуждающихся в раздаче интернета со своих смартфонов, тем временем существует несколько способов оптимизации своих расходов. Как сообщили в ФАС, в ходе проверки было установлено, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

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Напомним, что в августе 2023 года ФАС направила операторам "большой четверки" запросы с целью установить все обстоятельства и детали.

"При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили", - отмечают в пресс-службе ФАС.

Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" предупреждения о прекращении подобных действий.

"Операторы должны исполнить предписание в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов", - заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что в случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщили "РГ" в "Билайне", пока никаких документов от ФАС в компанию не поступило.

В "Мегафоне" ответили, что также пока не получали официального предупреждения от ведомства.

"Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами", - заявили в компании.

В МТС сообщили, что также пока не получили официальное предупреждение от ФАС.

"Мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним", - сообщила представитель оператора Ирина Дерюгина.

Вместе с тем там отметили, что заранее представили все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС.

"Платный тетеринг - вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета. Такая мера не была актуальной еще 5-10 лет назад в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузкой на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов.



Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату", - сообщили в МТС.

Напомним, что в 2022 году минцифры и ФАС согласовали схему, как могут меняться цены на услуги, - не более уровня официальной инфляции. После этого операторы начали вводить различные дополнительные платежи за услуги, которые ранее абонентам никак отдельно не тарифицировались. Например, комиссия за пополнение счета, повышение стоимости архивных тарифов, плата за раздачу трафика на другие устройства.

Расценки операторов

Отметим, что операторы всегда четко разделяли раздачу трафика со смартфона на другие устройства, например на ноутбук или другой гаджет, и использование SIM-карт с тарифами для смартфонов в устройствах, предполагающих только раздачу трафика, например в роутерах. Для последних существуют отдельные тарифы и SIM-карты для смартфонов в них блокируются оператором.

Правда, существуют умельцы, обходящие и такие запреты. Благодаря им сегодня на рынке существует целый ряд предложений по продаже роутеров с тарифами для смартфонов. В результате на SIM-карте с тарифом за 450-500 руб. в месяц может работать IT-инфраструктура небольшого офиса или магазина с десятками сотрудников, выкачивая каждый месяц сотни гигабайт и перегружая близлежащие базовые станции.

Во многом благодаря таким "качальщикам", как поясняют собеседники в телеком-отрасли, сегодня и происходит перегрузка каналов, что вынуждает операторов проводить их модернизацию и повышать тарифы на связь.

"В широком смысле плата за тетеринг - это попытка брать больше денег с тех, кто использует больше трафика и тем самым нагружает канал. Вместо повышения тарифов для всех абонентов разом", - поясняет один из собеседников "Российской газеты".

На сегодняшний день операторы тарифицируют раздачу трафика следующим образом.

"Tele2" - опция "Режим раздачи". За 100 руб. в месяц вы получаете возможность раздавать сколько угодно трафика со своего телефона. Тут нет никаких ограничений. Для тех, кто планирует это делать не так часто, есть такая же услуга на один день, тогда ее стоимость составит 30 руб., название - "Режим раздачи на 24 часа".

В "Билайне" раздача трафика стоит 99 руб. в месяц, причем в первый месяц услуга действует бесплатно. А в линейке тарифов UP раздача интернета бесплатна, но в рамках пакета трафика, входящего в тариф.

В "Мегафоне" раздавать трафик можно также за 90 руб. на 30 дней.

В МТС у абонентов есть два варианта: либо 49 руб. в день - за эти деньги абонент получает 50 ГБ трафика для раздачи, которые действительны до конца суток, либо подключение опции МТС Премиум, в рамках которой абонентам доступны 50 ГБ трафика на тарифе каждый месяц, а опция раздачи трафика бесплатна в рамках этого пакета. Стоит МТС Премиум 249 руб. в месяц и кроме пакета трафика содержит бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Kion и ряду иных сервисов, входящих в цифровую экосистему МТС.

Какой тариф выбрать

Если раздавать трафик необходимо регулярно, стоит обратить внимание на тарифы, изначально созданные для решения такой задачи. Это так называемые тарифы для роутера или для ноутбука. SIM-карты с таким тарифом можно использовать в соответствующих устройствах.

Так, у МТС есть два пакета - 100 ГБ за 1190 руб. в месяц и 60 ГБ за 950 руб. в месяц.

У "Мегафона" доступны три тарифных предложения в рамках линейки "Закачайся": 35 ГБ на месяц за 600 руб., 60 ГБ за 900 руб. в месяц (скорость ограничена 25 Мбит/с) и 100 ГБ за 1200 руб. в месяц.

Для абонентов "Tele2" доступны два варианта - 50 ГБ за 900 руб. в месяц и 100 ГБ за 1200 руб. в месяц.

У "Билайн" разработана линейка "Интернет Live" - она предполагает раздачу интернет-трафика в том числе и в роутерах, но содержит объем голосового трафика. Так, 30 ГБ трафика и 50 мин голосовых вызовов обойдутся 600 руб. в месяц. За 60 ГБ трафика придется заплатить 900 руб. в месяц, а за 100 ГБ трафика - 1200 руб. в месяц.

Как отмечает Telegram-канал TMT Channel, в случае если операторы отменят плату за раздачу мобильного интернета, они, скорее всего, найдут иной способ ограничивать доступность этой услуги для абонентов.

"Даже если операторы согласятся выполнить это требование, они могут продолжать снижать скорость предоставления услуги при определенном уровне выкачанных данных (например, 30 ГБ); или снижать ее, когда они видят, что есть новое подключение. С одной стороны, они выполнят букву закона, с другой - будут предоставлять интернет, который вряд ли можно будет раздавать качественно", - полагают эксперты канала.

А по словам замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, ситуация, когда операторы маскируют таким образом дополнительные платежи для клиентов, во многом вызвана тем, что операторы не имеют возможности легально повышать тарифы.