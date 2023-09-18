Кинолог рассказал о симптомах и причинах головной боли у собак

От головной боли могут страдать не только люди, но и собаки. О том, как ее распознать и почему она возникает, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. сообщают «Известия».

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По словам специалиста, симптомы головных болей у животного распознать довольно сложно. Поэтому важно вовремя замечать изменения в поведении питомца. Ведь боли могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Любая боль заметно влияет на поведение питомца, отмечает Голубев. Собака может стать раздражительной, агрессивной, грустной, может начать избегать общения, больше возбуждаться от привычных вещей, меньше спать и отказываться от еды.

«Есть определенные симптомы, которые точно помогут определить наличие головной боли у питомца: если собака суется мордой в узкие места, например, между кроватью и стеной и долгое время лежит в таком положении, или просто упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении. Также собака может засовывать голову под диван или кресло. Таким образом, питомец или пытается уснуть, или уходит от общения и внимания со стороны», – рассказал президент Российской кинологической федерации.

Подобные поведенческие паттерны говорят о высоком уровне боли, который можно сравнить с человеческой мигренью. В таком состоянии собаке будет легче в тишине и темноте. Подмечать подобное нужно сразу, ведь боль может стать невыносимой.

По словам кинолога, причины головной боли у собаки могут быть различные. Чаще всего это травмы головы, стоматологические проблемы, симптомы другого заболевания, опухоли, стресс.