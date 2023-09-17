Жители России смогут наблюдать комету с зеленым хвостом

Жители ряда российских регионов в воскресенье, 17 сентября, смогут увидеть комету Нисимура, которая выделяется характерным зеленым хвостом, рассказал сотрудник Института прикладной астрономии Сергей Павлов. Об этом пишет Ura.ru.

Павлов отметил, что комета проходит мимо Земли один раз в 437 лет, крайний раз ее наблюдали в XVI веке.

Астроном заметил, что наблюдать комету смогут жители всех регионов РФ и ближнего зарубежья, за исключением Заполярья. В следующий раз Нисимура предположительно появится в небе в 2460 году.

«Очень красивая комета! Впечатления, наверное, на всю жизнь останутся! Я буду делать проект здесь, в обсерватории, проект по астрофизике», - призналась Ольга Советова, ученица Специализированного учебно-научного центра НГУ.

Напомним, что комета была открыта 12 августа 2023 года японским астрономом Хидео Нисимурой. Она состоит из камня и льда, образовалась в самом начале существования Солнечной системы из остатков протопланетарного облака.