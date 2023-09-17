В России выпустят самые дорогие iPhone 15 в мире

В линейку войдут пять различных вариантов смартфонов, которые могут позволить себе только самые ярые поклонники Apple и роскоши. Все они сделаны из дорогостоящих материалов — авиационного металла, золота и черного перламутра.

Самый дорогой (iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ) обойдется в 10 390 долларов или около 1 миллиона рублей. Минимальные версии Айфонов 15: Starry Night — от 7340 долларов (710 тысяч рублей) Dark Red — от 7340 долларов (710 тысяч рублей) Titan Black — от 7410 долларов (717 тысяч рублей) Ultra Black — от 8060 долларов (780 тысяч рублей) Ultra Gold — от 8890 долларов (860 тысяч рублей).