Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

Астрофизик Дэвид Сперджел, участвовавший в подготовке отчета НАСА о неопознанных аномальных явлениях, оценил «мумии инопланетян», которые продемонстрировали в парламенте Мексики. Об этом сообщает издание New York Times.

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Во время пресс-конференции НАСА один из журналистов поинтересовался у Сперджела, обращалось ли агентство к мексиканским властям по поводу существ, якобы обнаруженных в Перу, и придает ли он какую-либо важность этим находкам.

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Сперджел ответил, что знает о мексиканских инопланетянах только из сети. После этого он объяснил, что оценить их подлинность могут только специалисты. По его словам, когда 50 лет назад на землю доставили образцы лунного грунта, их предоставили для исследований ученым всего мира. Таким же образом следует поступить и в этом случае.

«Если у вас есть что-то странное, предоставьте образцы мировому научному сообществу, и мы посмотрим, что это такое», — подытожил он.

Во вторник, 12 сентября, уфолог Хайме Мауссан, показал в парламенте Мексики объекты, которые назвал мумифицированными инопланетянами с трехпалыми руками и ногами. Он заявил, что их обнаружили на плато Наска в Перу. По его словам, ДНК этих существ отличается от человеческой на треть, что якобы доказывает их внеземное происхождение. Он также отметил, что им больше тысячи лет и часть из них откладывала яйца.

Мауссан не первый раз рассказывает о мумифицированных трехпалых пришельцах с плато Наска. В 2015 и 2017 годах его находки уже разоблачали: по заключению специалистов, они оказались останками детей, чьи черепа были деформированы в ходе древних религиозных ритуалов.

Министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявила, что представленные Мауссаном «инопланетяне» из Наски составлены из костных останков доколумбовой эпохи. Против уфолога возбуждено уголовное дело.