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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-24" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" и тремя членами экипажа стартовала с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

«Союз МС-24» стартовал с Байконура
© ТАСС

Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что "Союз МС-24" причалит к модулю "Рассвет" (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 мск.

На корабле к МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

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О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25". Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.

На ракету нанесены изображения к 130-летию Новосибирска, 125-летию Московского художественного театра имени А.П. Чехова (символ театра - чайка - станет индикатором невесомости), 105-летию министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и международной выставке-форуму "Россия". Также Кононенко сообщал, что возьмет с собой космический талисман ТАСС - игрушку Инотасю. Старт ракеты на космодроме наблюдают художественный руководитель - директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский и другие актеры театра.

Помимо космонавтов, корабль доставит на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы питания, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Всего на время экспедиции планируется проведение 70 экспериментов и четыре выхода в открытый космос по российской программе.

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