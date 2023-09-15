Apple открыла предзаказ на iPhone 15 в ряде стран

Компания Apple открыла предзаказы на все модели iPhone 15 в США и странах Евросоюза. Об этом сообщает портал iPhones.ru.

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В рознице новинка появится 22 сентября 2023 года. С этого же дня новинки начнут получать и покупатели, оформившие предзаказ.

В США iPhone 15 на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ стоит $799 (примерно 77 тыс. руб. по курсу на 15 сентября 2023 года), $899 (около 86,6 тыс. руб.) и $1099 (в районе 106 тыс. руб.) соответственно. Модель iPhone 15 Plus на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ обойдется в $899 (86,6 тыс. руб.), $999 (96,2 тыс. руб.) и $1199 (115,5 тыс. руб.) соответственно.

Флагман iPhone 15 Pro продается в четырех версиях: на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Их цены равны $999 (96,2 тыс. руб.), $1099 (106 тыс. руб.), $1299 (125,2 тыс. руб.) и $1499 (144,4 тыс. руб.) соответственно. Самая старшая модель 15 Pro Max представлена в версиях на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ за $1199 (115,5 тыс. руб.), $1399 (134,8 тыс. руб.) и $1599 (154 тыс. руб.) соответственно.