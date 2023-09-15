В Госдуме усомнились в возможности блокировки WhatsApp

Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о том, что в случае запуска WhatsApp информационных русскоязычных каналов, стоит рассмотреть блокировку мессенджера, так как «сомневаться в их антироссийском характере не приходится».

Однако Антон Горелкин считает, что «блокировки WhatsApp не случится».

«По простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99», - отметил Горелкин.