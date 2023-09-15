В Госдуме усомнились в возможности блокировки WhatsApp
Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что блокировки WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) не случится, так как функционал публичных каналов не будет реализован на территории России. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о том, что в случае запуска WhatsApp информационных русскоязычных каналов, стоит рассмотреть блокировку мессенджера, так как «сомневаться в их антироссийском характере не приходится».
Однако Антон Горелкин считает, что «блокировки WhatsApp не случится».
«По простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99», - отметил Горелкин.
Напомним, что в новой бета-версии мессенджера WhatsApp появился экран «сторонние чаты». Предположительно, в нем будет реализована функция обмена сообщениями между разными приложениями – ранее Евросоюз потребовал от 19 крупнейших сервисов ввести подобный функционал, чтобы соответствовать Закону о цифровых рынках.