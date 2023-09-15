Названы специалисты, способные быстрее всех заработать на iPhone 15

В России минимальная комплектация iPhone 15 по предзаказу стоит 124 990 рублей. Эксперты сервиса «Авито Работы» проанализировали и выделили топ-15 специалистов, которые быстрее всего могут приобрести новое устройство Apple. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования.

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За основу расчетов аналитики взяли индекс iPhone — соотношение стоимости новой модели смартфона к средней предлагаемой заработной плате в сентябре 2023 года. Рейтинг возглавила профессия seo-специалиста с оплатой в размере 165 266 рублей, которому понадобится всего 15 дней, чтобы купить недавно анонсированное устройство.

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На втором и третьем месте разместились дальнобойщик и сталевар со средним предлагаемым заработком 125 363 рубля и 120 000 рублей. Представителям этих профессий на новый iPhone удастся заработать за 21 и 22 дня соответственно. Ниже в рейтинге расположены промышленный альпинист (116 807), агент по недвижимости (110 860) и менеджер по продажам (105 591). Им для приобретения нового смартфона понадобится 23, 24 и 25 дней.

Плиточнику со средней зарплатой в 101 927 рублей для этого придется отработать 26 дней. Брокеру (98 378) и токарю (96 552) — 27. Автомаляру (93 878) и фрезеровщику (92 358) — 28. На два дня больше понадобится автоэлектрику со средним окладом в 86 681 рубль. Автомеханику (84 502) и отделочнику (83 953) будет достаточно 31 дня. Последнюю строчку в рейтинге занимает копирайтер (83 084), которому придется зарабатывать на новый iPhone 32 дня.

В целом, средняя предлагаемая заработная плата на рынке в сентябре 2023 года составляет 60 079 рублей. Исходя из этого, в среднем россиянину понадобится отработать 43 дня, чтобы приобрести новый гаджет, выяснили аналитики.

Ранее специалист в области компьютерной безопасности компании «Солар» Александр Вураско предупредил, что россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15.