NASA назначило директора по объяснению аномальных явлений

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не может установить природу неопознанных аномальных явлений и назначает директора по изучению данного вопроса.

"Независимая команда NASA не нашла каких-либо свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют внеземное происхождение. Однако мы все еще не знаем, что представляют собой неопознанные аномальные явления, поэтому я объявляю, что NASA назначает директора по неземным аномальным явлениям", - сказал директор NASA Билл Нельсон на пресс-конференции, посвященной итогам изысканий ведомства по объяснению зафиксированных случаев наблюдения НЛО.

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Глава ведомства пояснил, что в задачи нового подразделения будут входить "контроль и развитие видения NASA по неопознанным аномальным явлениям", для изучения и поиска аномалий в NASA будут использовать в том числе искусственный интеллект. Нельсон добавил, что NASA продолжит поиски жизни за пределами Земли и "будет делать это открыто". Помимо этого, глава NASA заявил, что верит в существование внеземной жизни, так как во вселенной есть "по меньшей мере триллион" планет, условия на которых могли бы быть пригодны для жизни.

В ходе пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать сообщения о том, что мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. По его словам, останкам около 1 тыс. лет и ДНК этих существ на 30% отличается от генетического материала человека.

"Я бы рекомендовал, если у вас есть что-то странное, предоставьте доступ к образцам для мирового научного сообщества, и мы посмотрим, что это такое", - сказал на пресс-конференции астрофизик Дэвид Спергел, который руководил составлением доклада NASA по анализу случаев наблюдения НЛО.

В конце августа Министерство обороны США объявило о создании интернет-страницы, посвященной аномальным явлениям и объяснению их природы. На сайт, заявили в Пентагоне, будут выкладываться фото и видео с необъяснимыми аномальными явлениями по мере их рассекречивания, а также будет проводиться их анализ.