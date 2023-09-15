"Союз МС-24" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Пилотируемый корабль "Союз МС-24", который в пятницу был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Рассвет" (МИМ-1) российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

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Причаливание проходило в автоматическом режиме. На корабле на станцию прилетели заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они отправятся на Землю на "Союзе МС-25". Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.

Кроме космонавтов, корабль доставил на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Всего на время экспедиции планируется проведение 70 экспериментов и четыре выхода в открытый космос по российской программе.

Также Кононенко взял с собой на орбиту космический талисман ТАСС - маленькую игрушку Инотасю.