Эксперт высказался о возможной блокировке WhatsApp в России
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал появление новой функции в мессенджере WhatsApp*, а также высказался о возможной блокировке платформы в России из-за появления на ней новостных каналов.
Ранее сообщалось, что WhatsApp-каналы стали доступны и в России. Компания описывает новую функцию как "простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций". В каналах можно публиковать тексты, фотографии, видео, опросы и стикеры. Кроме того, улучшен каталог каналов, добавлена возможность ставить реакции и пересылать посты в чаты или группы.
WhatsApp* планомерно копирует Telegram. Все, что есть у Telegram будет появляться в WhatsApp*. У них такая политика. Дело в том, что WhatsApp* долгие годы оставался монополистом: там не боялись конкуренции и, соответственно, из-за этого даже не развивались. Возможно, это еще связано и с тем, что, сделав старт на какой-то технологической базе, им было сложно масштабировать свои решения с точки зрения добавления новых функций, возможностей и так далее. Но, как бы то ни было, сейчас мы видим, что Telegram входит в топ сервисов, где пользователи проводят больше всего времени. И это в первую очередь обусловлено наличием в нем каналов. В WhatsApp* это увидели и решили сделать аналогичный сервис. Ровно такой же, как у Telegram: с возможностью ставить реакции, а пользователей, которые их поставили, видят либо модераторы, либо не видит никто.Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)
Эксперт отметил, что после появления новой функции в WhatsApp* многие пользователи, в том числе представляющие различные СМИ и компании, начнут заводить собственные каналы на этой площадке.
"Появление любой новой площадки и ее развитие позволяет быстро и дешево завоевать новую аудиторию. С появлением каналов в WhatsApp* многие туда побегут, потому что там есть аудитория, которой еще нет в Telegram, и авторы каналов хотят получить к ней доступ. При этом контент явно будет дублироваться", — заявил специалист.
После запуска функции по созданию каналов в WhatsApp* у российских властей могут появиться претензии к мессенджеру, отметил эксперт, говоря о заявлении депутата Антона Горелкина, который ранее допустил блокировку WhatsApp* в России. Зыков сравнил ситуацию с блокировкой в России соцсети Facebook*.
"В WhatsApp* могут появиться проблемные каналы, к которым могут быть претензии, — также как в случае с Facebook*. И если Facebook* и Instagram* ничего не удаляют, то, очевидно, WhatsApp* пойдет по такому же пути. Соответственно, он также может быть заблокирован в России... Вопрос в том, как они будут работать с контентом, какими будут каналы, как они будут модерироваться, как они будут работать с российскими властями. В WhatsApp*, как и в Telegram, хотят зарабатывать деньги. Думаю, они повторят бизнес-модель [создателя Telegram Павла] Дурова. Она уже есть, и она уже работает. Дуров уже начал зарабатывать, а WhatsApp* все еще тратит", — сказал эксперт.
Зыков также поделился мнением о том, как будет регулироваться работа каналов в WhatsApp*.
"Думаю, что они просто возьмут опыт Telegram, плюс правила Facebook*, такие как запрет "обнаженки" и так далее. При этом стоит отметить, что правила Facebook всех бесят, и это большая проблема. Об этом даже говорил Илон Маск, когда запускал соцсеть Threads. У Facebook* плохая модерация и очень жесткие правила по отношению к контенту. Поэтому, полагаю, несмотря на все потуги WhatsApp*, эта платформа будет деградировать, а Telegram продолжит расти", — сказал собеседник Рамблера.
* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещена в РФ)