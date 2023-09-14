Эксперт высказался о возможной блокировке WhatsApp в России

WhatsApp* планомерно копирует Telegram. Все, что есть у Telegram будет появляться в WhatsApp*. У них такая политика. Дело в том, что WhatsApp* долгие годы оставался монополистом: там не боялись конкуренции и, соответственно, из-за этого даже не развивались. Возможно, это еще связано и с тем, что, сделав старт на какой-то технологической базе, им было сложно масштабировать свои решения с точки зрения добавления новых функций, возможностей и так далее. Но, как бы то ни было, сейчас мы видим, что Telegram входит в топ сервисов, где пользователи проводят больше всего времени. И это в первую очередь обусловлено наличием в нем каналов. В WhatsApp* это увидели и решили сделать аналогичный сервис. Ровно такой же, как у Telegram: с возможностью ставить реакции, а пользователей, которые их поставили, видят либо модераторы, либо не видит никто.

Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)