Xiaomi раскрыла внешний вид Redmi Note 13 Pro+

В этом месяце Xiaomi представит серию смартфонов Redmi Note 13, в которую войдут три модели: Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G. Лу Вейбинь, президент Xiaomi и руководитель Redmi, опубликовал изображения старшей модели линейки.

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Как видно на опубликованных фото, задняя панель Redmi Note 13 Pro+ выполнена в оригинальном дизайне, напоминающий лоскуты эко-кожи разного цвета. Толщина нижней рамки составляет 2,37 мм. Экран устройства покрыт и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое в два раза прочнее, чем стекло Redmi Note Pro прошлого поколения.

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На задней панели смартфона имеются три датчика, которые выступают из корпуса. Под вытянутой LED-вспышкой видна надпись, которая подтверждает слухи о камере на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition) с OIS и апертурой f/1.65. На верхней грани смартфона видны ИК-пульт и решётка стереодинамика, снизу есть лоток SIM.

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Согласно слухам, Redmi Note 13 Pro+ будет работать на базе SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Кроме того, получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 200 Вт.