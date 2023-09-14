Что нужно знать про новую кнопку Action Button в iPhone 15 Pro

Вечером 12 сентября 2023 года состоялась ежегодная осенняя презентация компании Apple, на которой представили новые часы Apple Watch и смартфоны iPhone. Старшая линейка смартфонов iPhone 15 Pro Max по корпусу получила всего два изменения: разъем USB Type-C вместо Lightning и рычажок включения бесшумного режима стал кнопкой, которая называется Action Button. Расскажем, что она делает.

© Apple.com

Apple Action Button

Видео дня

Первый iPhone вышел в далеком 2007 году и уже обладал кнопкой переключения на виброрежим, которая дожила до наших дней. Но время её, кажется, сочтено: новый iPhone 15 Pro лишился этого любимого всеми рычажка, а на его месте образовалась кнопка. Но кнопка не простая, а программируемая. Если рычажок мог выполнять всего одну функцию, то кнопка – многофункциональна, и в этом ее преимущество. Располагается она в том же месте, но теперь нужно будет не передвигать, а нажимать. Также стоит отметить, что в обычном iPhone 15 рычажок остался на своем месте и никуда не делся. Так что новшество доступно только для старшей линейки «Pro». Владельцам часов Apple Watch Ultra кнопка хорошо знакома – там она есть с первой версии.

Что может кнопка Action Button

Если вы расстроились, что яблочная корпорация лишила вас быстрого включения вибрационного режима – не расстраивайтесь, активация виброзвонка осталась главной функцией, которая вызывается простым нажатием. А вот чтобы вызвать дополнительные функции, нужно нажать определенное количество раз или просто зажать кнопку.

Apple.com

Далее будет список базовых возможностей, которые заложила сама Apple.

Помощь для людей с ограниченными возможностями

Эта опция позволит пользователям получить доступ к различным помощникам, таким как VoiceOver, AssistiveTouch и другим, которые заложены в систему.

Ярлыки (Shortcut)

Как и на Apple Watch Ultra, эта опция позволит запускать любые утилиты и программы, которые запрограммировал пользователь или загрузил из приложения Shortcuts. Другими словами - одним нажатием можно будет запустить WhatsApp, Telegram, Safari и многое другое. Также можно включить любимый плейлист, который запрограммирован на кнопку.

Управление умным домом

По нажатию на кнопку можно будет включить свет во всех комнатах или совершить другое действие, которое вы захотите и заранее запрограммируете. Для реализации этой функции, скорее всего, придется работать с "командами".

Включение камеры

В Apple сильно стараются, чтобы доступ к камере был как можно проще и удобнее, но нет ничего быстрее, чем просто нажать кнопку, и теперь это доступно.

Фонарик

По аналогии с камерой это наиболее часто используемая функция одного из самых дорогих смартфонов в мире. Теперь включать смартфон и разблокировать его не придется.

Лупа

Эта опция позволяет пользователям с плохим зрением использовать камеру смартфона вместо лупы, чтобы читать даже самый мелкий текст, что может быть удобно в магазине, например.

Переводчик

Если вы находитесь за границей без знания языка, то переводчик будет одним из самых часто используемых приложений на этот период, а потому будет гораздо удобнее вызывать его по кнопке, не заходя в систему.

Голосовые заметки

Эта опция позволит пользователям начать или прекратить запись голосовой заметки с помощью встроенного приложения. Если вы пользуетесь часто этой функцией по долгу службы, то сможете сократить много временных потерь.

Заключение