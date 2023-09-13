Россия запатентовала милливольтметр для измерения напряжения

От существующих аналогов наш милливольтметр отличается оригинальным запатентованным методом оценки среднеквадратического значения напряжения шума. Разработка по своим функциональным характеристикам превосходит отечественные устройства. Такие высокие результаты – заслуга наших специалистов. Они регулярно расширяют патентный портфель института и создают новые приборы, которые приносят пользу не только предприятию, но и помогают развивать промышленность и науку. Евгений Викторович Кузнецов генеральный директор НИИ «Полюс»