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Русская версия ChatGPT наконец-то стала доступна всем

Компания OpenAI недавно предложила пользователям опробовать русскоязычный интерфейс своего популярного чат-бота ChatGPT.

Стала доступна русская версия ChatGPT
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Это стало возможным благодаря автоматическому определению локализации интерфейса браузера, что позволяет сервису «понимать» родной язык пользователя.

Русский язык теперь входит в список из 10 языков, на которые переведён интерфейс ChatGPT. Кроме русского и английского, среди них также немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, португальский, упрощённый и традиционный китайский.

Однако стоит отметить, что пока перевод касается только веб-версии и её основных настроек.

Справочные материалы и мобильное приложение ChatGPT пока не переведены на русский и другие языки, отличные от английского. Это может стать следующим шагом в глобализации сервиса.

Что такое чат-бот ChatGPT и как им пользоваться из России?

Эта новость является значимым событием для русскоязычных пользователей, которые теперь могут воспользоваться сервисом на своём родном языке. Правда, стоит понимать, что сервис до сих пор не работает в России и не позволяет зарегистрировать аккаунт на российскую SIM-карту.

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