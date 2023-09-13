Стала доступна русская версия ChatGPT

Компания OpenAI недавно предложила пользователям опробовать русскоязычный интерфейс своего популярного чат-бота ChatGPT.

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Это стало возможным благодаря автоматическому определению локализации интерфейса браузера, что позволяет сервису «понимать» родной язык пользователя.

Русский язык теперь входит в список из 10 языков, на которые переведён интерфейс ChatGPT. Кроме русского и английского, среди них также немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, португальский, упрощённый и традиционный китайский.

Однако стоит отметить, что пока перевод касается только веб-версии и её основных настроек.

Справочные материалы и мобильное приложение ChatGPT пока не переведены на русский и другие языки, отличные от английского. Это может стать следующим шагом в глобализации сервиса.