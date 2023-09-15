Россиянин снял на видео полет кометы Нишимура

Он отметил, что влажность была очень высокой, и вода текла по телескопам. Небо было покрыто облаками примерно наполовину, что затрудняло процесс съемки. Однако к моменту рассвета участок неба, где комета уходила за горизонт, оказался ясным. Алексей Поляков записал 40-минутное видео и опубликовал его в формате таймлапс в социальной сети. Об этом сообщает «Российская газета».