Россиянин снял на видео полет кометы Нишимура

Aстрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков опубликовал видео полета кометы Нишимура на рассветном небе. Фотограф отправился за пределы города на юг Новосибирской области для съемки.
Он отметил, что влажность была очень высокой, и вода текла по телескопам. Небо было покрыто облаками примерно наполовину, что затрудняло процесс съемки. Однако к моменту рассвета участок неба, где комета уходила за горизонт, оказался ясным. Алексей Поляков записал 40-минутное видео и опубликовал его в формате таймлапс в социальной сети. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно информации от Большого новосибирского планетария, комета C/2023 P1 была открыта японским астрономом Хидео Нишимурой в ночь на 12 августа 2023 года. Следующий раз комета появится на небе Земли только через 300 лет.