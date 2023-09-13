Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел смену сезонов на Сатурне

Планетологи из Университета Лестера с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» запечатлели смену сезонов на Сатурне. В настоящее время в Северном полушарии гигантской планеты заканчивается лето.

© NASA/ESA/Amy Simon, NASA-GSFC

Наблюдения позволили в последний раз увидеть Северный полюс Сатурна с огромным теплым вихрем, заполненным углеводородными газами, прежде чем он начнет погружаться во тьму полярной зимы.

Как и Земля, Сатурн обладает наклоном оси и переживает смену времен года. Но на совершение полного оборота вокруг Солнца ему требуется 30 лет. Каждый сезон длится 7,5 земных года. Так, на Земле северное осеннее равноденствие наступит в сентябре, а на Сатурне – в 2025 году.

Прибор MIRI телескопа «Джеймс Уэбб» позволил ученым исследовать атмосферу Сатурна в инфракрасном диапазоне. На изображениях теплый северный полярный циклон шириной 1500 км окрашен синим цветом. Он окружен еще более обширной областью теплых газов, называемой северо-полярным стратосферным вихрем (NPSV). Область образовалась весной и сохранялась на Сатурне все лето.

Вихри существуют на Сатурне благодаря солнечному теплу. По мере приближения осеннего равноденствия северный полярный стратосферный вихрь начнет остывать и постепенно исчезнет.

Ученые рассказали, что Сатурн отличается крупномасштабной стратосферной циркуляцией. Согласно последним наблюдениям, смена сезонов вызывает глобальное движение воздушных потоков по поверхности планеты, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.