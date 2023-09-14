В Москве пройдет конференция по искусственному интеллекту AI Journey

Восьмая международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет с 22 по 24 ноября и соберет ведущих российских и международных экспертов, сообщает пресс-служба Сбера.

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Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.

Участников AI Journey ждут презентации и выступления ведущих экспертов в рамках трех тематических треков – наука, бизнес и общество.

«Искусственный интеллект наделяет человека поистине сверхвозможностями, помогает раскрывать новые таланты, познавать неизведанное и совершать великие открытия. ИИ позволяет нашим разработчикам создавать топовые продукты, конкурентоспособные на мировой арене. Приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в AI Journey», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.