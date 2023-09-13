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Apple запустила в продажу переходник с USB-C на Lightning

Вчера Apple провела презентацию, на которой официально представила iPhone 15 всему миру. Заметным отличием этого смартфона от предыдущих моделей стал отказ от разъёма Lightning в пользу USB-C.

Apple запустила в продажу переходник с USB-C на Lightning
© globallookpress.com

Сразу после презентации компания на своём сайте открыла предзаказ на переходник с USB-C на Lightning. Так Apple хочет облегчить владельцам предыдущих моделей iPhone переход на iPhone 15. Купить переходник можно за $29 (примерно 3 тыс. рублей).

Apple

Apple даже оставила небольшую инструкцию для использования переходника.

«Подключите конец адаптера USB-C к разъёму USB-C на вашем iPhone или iPad, затем подключите провод с Lightning».

Старт продаж iPhone 15 стартует 22 сентября, а предзаказы будут принимать уже с 15 числа.

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