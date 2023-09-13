Apple запустила в продажу переходник с USB-C на Lightning
Вчера Apple провела презентацию, на которой официально представила iPhone 15 всему миру. Заметным отличием этого смартфона от предыдущих моделей стал отказ от разъёма Lightning в пользу USB-C.
Сразу после презентации компания на своём сайте открыла предзаказ на переходник с USB-C на Lightning. Так Apple хочет облегчить владельцам предыдущих моделей iPhone переход на iPhone 15. Купить переходник можно за $29 (примерно 3 тыс. рублей).
Apple
Apple даже оставила небольшую инструкцию для использования переходника.
«Подключите конец адаптера USB-C к разъёму USB-C на вашем iPhone или iPad, затем подключите провод с Lightning».
Старт продаж iPhone 15 стартует 22 сентября, а предзаказы будут принимать уже с 15 числа.
Чемпионат.com: главные новости