Роскосмос продолжит открывать космические классы

31 регион задействован в проекте создания космических классов, всего их открыто более 150. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации рассказали, что в этом году к инициативе присоединилось 17 регионов, среди которых - Амурская, Калининградская, Рязанская, Челябинская, Новосибирская и Новгородская области, Луганская Народная Республика, Севастополь, Пермский край, Приморский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее школьница Маша Андреева из Ростова-на-Дону, которая принимала участие в открытом уроке "Разговор о важном", сказала президенту РФ Владимиру Путину, что профильные космические классы могут быть открыты не везде, и попросила организовать на предприятиях Роскосмоса в разных городах России "небольшую программу для ребят, куда бы они могли приехать, познакомиться с историей космоса, узнать, что это доступно, что это научно-познавательно".