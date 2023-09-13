В США начался антимонопольный процесс против Google

В Вашингтоне началось рассмотрение антимонопольного дела, в рамках которого компанию Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке интернет-поиска и создании искусственных барьеров для конкурентов.

Государственный обвинитель от министерства юстиции США Кеннет Динтцер подчеркнул, что контракты Google создают условия, при которых конкурентам трудно конкурировать по качеству монетизации рекламы в поисковой сфере, особенно на мобильных устройствах, сообщает AP.

Это дело может стать крупнейшим «антимонопольным делом за четверть века», так как обвинение включает в себя долгосрочную практику Google в области монопольного поведения на рынке интернет-поиска. По словам прокуроров, Google применяла такую практику более 15 лет.

Обвинение также поднимает вопрос о сотрудничестве Google с корпорацией Apple. По утверждению обвинения, на мобильных устройствах Apple поисковая система Google устанавливается по умолчанию, что ограничивает выбор пользователей и ущемляет конкурирующие поисковые сервисы.

Следует отметить, что обвинение также заявило, что Google удалила документы и стремилась скрыть информацию под адвокатской тайной, чтобы не допустить их использования в суде.