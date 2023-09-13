МТС открыла предзаказы на iPhone 15 и новые Apple Watch

«В конце августа мы первыми в России запустили предзаказ на iPhone 15, и уже на этом этапе увидели высокий интерес россиян к новинкам – количество предварительных заявок оказалось почти в 1,5 раза выше наших ожиданий. Покупатели, оформившие предзаказ до официальной презентации, первыми получат iPhone 15. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы привезти новинки в Россию как можно раньше», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.