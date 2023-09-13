Начиная с 13 сентября в Россию придет сильная магнитная буря, продлится она три дня. Об этом предупредили в Пермском политехническом университете (ПНИПУ).

Период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации. Магнитные бури также способны заблокировать работу спутников и выбросить их с орбиты.