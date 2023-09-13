Названа дата релиза финальной iOS 17

Apple анонсировала iOS 17 ещё в июне во время WWDC 2023. После множества бета-версий обновления Apple объявила официальную дату выпуска стабильного обновления iOS 17 во время презентации iPhone 15 Wonderlust.

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iOS 17 будет доступна в виде бесплатного обновления с 18 сентября для 19 совместимых iPhone. Список поддерживаемых моделей включает:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS, iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone SE 2.

В iOS 17 появились новые опции iMessage, такие, как новое расширяемое меню для более четкого вида, возможность «Отметиться», чтобы поделиться своим местоположением с другими, расшифровка аудио-сообщений, поисковые фильтры и многое другое. Также появился новый NameDrop, который является расширением AirDrop, позволяющим разместить два iPhone рядом и поделиться контактными телефонами.

В iOS 17 также реализована функция StandBy, которая преобразует дисплей моделей iPhone 14 Pro и 15 Pro в интеллектуальный для отображения удобной для просмотра информации, когда режим AOD включен в режиме ожидания. Кроме того, доступны обновления для приложения «Камера», нового приложения «Журнал», автономных карт в приложении Apple Maps и многое другое.

iPadOS 17 и watchOS 10

На iPadOS 17 смогут перейти iPad Pro 2-го поколения и новее, iPad Air (не старше 3-го поколения), а также все базовые iPad начиная с 6-го поколения и iPad mini (5-го поколения и более новые).