Во Франции запретили продажи iPhone 12

"Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года после того, как у этой модели было зафиксировано превышение предела удельного коэффициента поглощения (SAR - показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду, который используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека - прим. ТАСС). ANFR предписывает компании Apple сделать все возможное для скорейшего устранения этой неисправности. В противном случае Apple будет обязана отозвать все уже проданные устройства", - отмечается в тексте.

Поясняется, что SAR iPhone 12 составляет 5,7 ватт на 1 кг при предельно разрешенном значении в 4 ватта на 1 кг. Как сообщил министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям республики Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Parisien , это незначительное превышение стандарта.

По словам Барро, у американского производителя есть две недели на то, чтобы решить проблему несоблюдения требований путем обновления программного обеспечения. "Если этого не произойдет, я намерен распорядиться об отзыве также и iPhone 12, уже находящихся в обращении, - сказал Барро. - Правила для всех одинаковые. Государство не пойдет на компромисс. Каждая компания должна их соблюдать, и Apple не является исключением".