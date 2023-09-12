Иностранные IT-компании задолжали России более 20 млрд рублей

За последние два года сумма штрафов, назначенных зарубежным IT-компаниям за неудаление запрещенного контента, достигла 21 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления Роскомнадзора по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

© Газета.Ru

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, слова которого приводит "Ридус", иностранные медиа-площадки не просто закрывают глаза на деструктивный контент, но и вводят жесткую цензуру против российских блогеров и СМИ.

"Согласно информации Роскомнадзора, видеохостинг YouTube ограничил доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и блогеров. При этом большинство формулировок, с помощью которых модераторы площадки пытаются объяснить свои репрессивные меры, неоднозначны, расплывчаты и больше похожи на отписки, чем на реальные аргументы", — сказал Малькевич.

Он напомнил, что за неудаление противоправного контента предусмотрены штрафы - до 20% от годовой выручки компании.