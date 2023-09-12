Сбербанк запустит сервис для защиты от мошенников в мессенджерах

Сбербанк в ближайшее время запустит сервис для защиты от мошенников в мессенджерах
Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от мошенников, действующих через мессенджеры, он будет запущен в ближайшие недели, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) зампред правления банка Станислав Кузнецов.
«Мы у себя в «Сбере» разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов», — сказал он.
Кузнецов добавил, что мошенники научились отправлять в мессенджерах «псевдосообщения», используя простые поводы, чаще всего голосования за участников конкурсов. При этом если выполнить инструкции, то на гаджет загружается зловредный вирус, а вся информация с него перекачивается мошенникам. Мошенники используют эту информацию по-разному, часто для вымогания средств.
«Этот вид мошенничества, к сожалению, развивается в настоящее время», — заключил Кузнецов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ранее Кузнецов сообщал, что до конца сентября Сбер планирует распространить на всю страну новую методику защиты клиентов от воздействия телефонных мошенников, система будет работать на основе искусственного интеллекта.