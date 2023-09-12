Сбербанк запустит сервис для защиты от мошенников в мессенджерах

Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от мошенников, действующих через мессенджеры, он будет запущен в ближайшие недели, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) зампред правления банка Станислав Кузнецов .

«Мы у себя в «Сбере» разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов», — сказал он.

Кузнецов добавил, что мошенники научились отправлять в мессенджерах «псевдосообщения», используя простые поводы, чаще всего голосования за участников конкурсов. При этом если выполнить инструкции, то на гаджет загружается зловредный вирус, а вся информация с него перекачивается мошенникам. Мошенники используют эту информацию по-разному, часто для вымогания средств.