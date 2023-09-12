«Ростех» создаст за 3 года ПО для проектирования самолетов мирового класса

Гос­кор­по­рация "Рос­тех" ре­шила за два-три го­да соз­дать про­мыш­лен­ное ПО ми­рово­го клас­са для проек­ти­рова­ния са­моле­тов, вер­то­летов и дви­гате­лей. Эк­спер­ты счи­тают это слиш­ком ко­рот­ким сро­ком для раз­ра­бот­ки на­деж­но­го про­дук­та и со­ветуют не спе­шить.

О планах госкорпорации в ходе дискуссии "Санкции как возможность для развития" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сказал заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев.

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"Мы рассчитываем опережающими темпами достичь мирового уровня зрелости отечественных промышленных систем буквально в течение двух-трех лет. Для нас это, конечно, главная задача, потому что нам надо серьезно адаптировать наши возможности, чтобы на собственной базе проектировать сложные высокотехнологичные изделия, в первую очередь самолеты, вертолеты, двигатели. Как вы знаете, мировые аналоги разрабатывались десятки лет, более того, с привлечением большого объема инвестиций в разработку систем и среднего, и тяжелого класса. Нам же приходится это проходить в течение короткого времени", - сказал Николай Волобуев.

Он напомнил, что необходимость перехода на российское ПО до 2025 г. значится в указе президента №66 от 30 марта 2022 г.

"Ключевые проекты госкорпорации, которые мы ставим перед собой и разрабатываем в целях достижения цифрового суверенитета, - это прежде всего разработка единой информационной среды для управления процессами разработки изделий авиационной техники, импортозамещение программных продуктов, в первую очередь тех, которые мы активно использовали, доработка цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производств на базе отечественного ПО, разработка платформы промышленного интернета вещей", - отметил замгендиректора "Ростеха", добавив, что госкорпорация уже сейчас развивает технологии ИИ в авиастроении, автомобилестроении, радиоэлектронике и двигателестроении.

Кроме того, по словам Николая Волобуева, "Ростех" планирует сфокусироваться на решении задач в области цифровых технологий, которые дадут госкорпорации "возможность, опираясь на отечественные программные продукты и элементную базу, в среднесрочной перспективе создать технологии уровня глобального превосходства в области ИИ и робототехники".

Николай Волобуев отметил, что, в отличие от многих российских компаний, "Ростех" находится под санкциями с 2014 г. Несмотря на это выручка, госкорпорации в 2022 г. превысила 2,3 трлн руб.

"Многие десятилетиями живут под санкциями - Иран, Куба и т.д. Поэтому, если сказать в общем, государственная корпорация "Ростех" сумела адаптироваться к санкциям", - подчеркнул Николай Волобуев.

Он отметил, что ИТ-подразделения холдингов "Ростеха" должны быть аккредитованы при Минцифры РФ, для чего требуется расширить перечень видов экономической деятельности для такой аккредитации, благодаря чему ИТ-специалисты госкорпорации смогут получать поддержку от государства аналогично работникам предприятий ИТ-отрасли, такие как льготные ипотечные программы, субсидии стоимости аренды жилья, пониженные ставки по налогу на прибыль. Все это позволит сократить нехватку кадров в "Ростехе" - только на восьми производствах Уралвагонзавода, по словам Николая Волобуева, не хватает более 4,5 тыс. сотрудников, в том числе ИТ-специалистов и инженеров.

Есть сомнения

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил сомнение, что за два-три года "Ростех" сможет создать программное обеспечение мирового уровня по проектированию самолетов, вертолетов и двигателей.

"У нас очень любят обещания. Я бы очень осторожно к ним относился, потому что система проектирования самолетов - это достаточно сложные системы. Они взаимосвязаны - но опять-таки, это зависит от того, что имеется в виду, какие технические характеристики. Какие-то вещи можно сделать за два-три года. Но в целом это такие же вещи, как проектирование микросхем, которые не создаются за столь короткий срок. Это крайне сложная история", - подчеркнул аналитик.

По его словам, для решения этой задачи "Ростех" привлекает различные компании - разработчиков ПО и вкладывает в разработку большие средства.

"Они действительно ведут в этом направлении большие разработки и инвестиции. Я не уверен, что два-три года - это тот срок, за который можно разработать подобную систему. Но возможно Николай Волобуев знает больше и лучше, что у них происходит внутри", - добавил Эльдар Муртазин.

По его словам, ускорение сроков разработки всегда чревато ухудшением качества продукта. "Пройти путь разработки быстрее, чем существующий мировой опыт, это всегда жертва чем-то - в частности, жертва безопасностью, качеством или чем-то подобным. Поэтому такие системы нужно разрабатывать очень аккуратно, и единственным ограничением в них и в скорости разработки является именно безопасность - безопасность получившихся самолетов, конструкций, двигателей и т.п.", - добавил аналитик.

Он призвал "Ростех" не спешить с результатом ради отчетов.

"Здесь, наверное, нужно семь раз отмерить и не спешить, сломя голову, куда-то, чтобы отчитаться, что за два-три года мы созреем и у нас будут мирового класса системы. Потом, если что-то пойдет не так, конкретным людям придется отвечать за свои слова, за то, что эти системы не позволили спроектировать самолеты, вертолеты или что-то другое нужного качества и качества по безопасности. Сегодня, к сожалению, безопасности при проектировании, насколько мне известно, уделяется недостаточное внимание. И это как раз позволяет ускорить разработку", - отметил Эльдар Муртазин.

По его словам, с такой же проблемой в свое время столкнулся Китай.

"Китай шел по аналогичному пути и достаточно быстро столкнулся на опытных испытаниях с тем, что не всегда проектирование без закладывания излишних стопоров по безопасности оправданно", - отметил аналитик.

Некому и не на чем

Независимый эксперт по рынкам ИТ и телеком Вадим Плесский назвал утопией планы создать промышленное ПО мирового уровня за два-три года. "Достижение российскими разработками уровня зарубежного промышленного ПО за два-три года - это утопия. Зарубежные компании разрабатывали такое ПО десятилетиями. И даже если убрать вопрос совместимости с предыдущими поколениями ПО, которое сейчас эксплуатируется, и написать все с нуля, то на это понадобятся если не десятилетия, то 5-10 лет", - сказал Вадим Плесский ComNews.

Кроме того, подчеркнул эксперт, за последние полтора года Россию покинуло значительное число ИТ-специалистов. "Уезжали, как легко догадаться, лучшие, а не худшие. Заменить их просто некем", - считает Вадим Плесский.