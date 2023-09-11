Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио обновили рекорд по продолжительности пребывания на МКС за время одной экспедиции. Об этом сообщает ТАСС.

До этого рекорд значился за Петром Дубровым. Он провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду с апреля 2021 года по март 2022 год. Прокопьев, Петелин и Рубио пробыли на МКС больше на 20 часов 40 минут и 11 секунд.