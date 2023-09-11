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Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио обновили рекорд по продолжительности пребывания на МКС за время одной экспедиции. Об этом сообщает ТАСС.

Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
© РИА Новости

До этого рекорд значился за Петром Дубровым. Он провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду с апреля 2021 года по март 2022 год. Прокопьев, Петелин и Рубио пробыли на МКС больше на 20 часов 40 минут и 11 секунд.

Напомним, что они прибыли на станцию в сентябре 2022 года. Их миссию продлили до 27 сентября 2023 года в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22», произошедшей 15 декабря 2022 года.

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