$97.92-0.27104.89-0.39

Для российской ОС «Аврора» создали эмулятор Android-приложений

В России разработали платформу, которая позволит запускать на устройствах с отечественной операционной системой «Аврора» приложения, созданные для Android.

Для российской ОС «Аврора» создали эмулятор Android-приложений
© Чемпионат.com

Авторы проекта отмечают, что это позволит увеличить популярность «Авроры», поскольку на российской ОС станут доступны многие популярные приложения. При этом разработчики предупреждают, что некоторые сервисы могут работать некорректно, а Google будет препятствовать их работе.

Эмулятор Android-приложений планируется распространять на платной основе: для того чтобы начать пользоваться платформой, придётся сначала заплатить за лицензию.

Ранее стало известно, что смартфоны на ОС «Аврора» скоро поступят в продажу. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сегодня заявили, что в 2024 году планируется продать более 2 млн таких устройств.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости