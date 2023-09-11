Для российской ОС «Аврора» создали эмулятор Android-приложений

В России разработали платформу, которая позволит запускать на устройствах с отечественной операционной системой «Аврора» приложения, созданные для Android.

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Авторы проекта отмечают, что это позволит увеличить популярность «Авроры», поскольку на российской ОС станут доступны многие популярные приложения. При этом разработчики предупреждают, что некоторые сервисы могут работать некорректно, а Google будет препятствовать их работе.

Эмулятор Android-приложений планируется распространять на платной основе: для того чтобы начать пользоваться платформой, придётся сначала заплатить за лицензию.