Перечислены главные опасности использования Wi-Fi в аэропортах

С помощью Wi-Fi в аэропортах хакеры могут заполучить важную информацию о туристах. Главные опасности использования беспроводного соединения в воздушных гаванях перечислила руководитель отдела сбора данных о путешествиях фирмы по оценке рисков Riskline Клаудия Гуальди (Claudia Gualdi) в беседе с Daily Mail.

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Эксперт предупредила, что пользователи незащищенного Wi-Fi в аэропорту уязвимы для таких типов киберугроз, как кража личных и банковских данных и паролей, несанкционированный доступ к электронной почте и установка вредоносного ПО из зараженных загрузок.

Помимо этого, Гуальди отметила, что злоумышленники могут прослушивать разговоры путешественников и извлекать незащищенные данные с их устройств.

Чтобы проверить безопасность Wi-Fi, эксперт посоветовала посетителям аэропортов убедиться, что они подключаются именно к официальной сети, узнав у сотрудников воздушной гавани ее точное название.

«Это позволит людям избежать атаки типа "злой двойник", когда хакер создает соединение Wi-Fi с именем, аналогичным официальному, чтобы привлечь людей к подключению к этой сети и действовать незаконно», — пояснила Гуальди.

Отмечается, что таким хитрым способом злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт туристов, их личным электронным письмам и различным учетным данным.

Среди других советов эксперта — не допускать автоматического подключения устройства к Wi-Fi, использовать точки доступа, требующие пароля, а также VPN-сервис, который скрывает IP-адрес и шифрует трафик, и антивирусное программное обеспечение.