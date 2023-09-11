$97.92-0.27104.89-0.39

Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету

В Омске руководитель местного планетария Владимир Крупко заснял новую комету, открытую японским ученым Хидео Нишимура. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету
© Unsplash

Астроном рассказал, что поехал на поиски кометы 8 сентября.

«Проехал с сотню километров в поисках места без тумана. Звезды выше над горизонтом были видны, даже снял туманность Ориона и Лунный венец. Однако иногда в тумане тонула даже ярчайшая Венера. Местами туман рассеялся, но только под утро у горизонта появилась облачность, а именно там и пряталась комета», — говорится в публикации.

Крупко утонил, что комета становится ярче с каждым днем, но ее сложнее увидеть по мере приближения к Солнцу. 10 сентября погоня за кометой закончилась.

В мае жителей Нижнего Новгорода удивила необычная гроза — вспышки света не сопровождались громом. Такие вспышки света далеких молний, отражающиеся в кучевых облаках, называются зарницей. При таком явлении раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть свет.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости