Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету

«Проехал с сотню километров в поисках места без тумана. Звезды выше над горизонтом были видны, даже снял туманность Ориона и Лунный венец. Однако иногда в тумане тонула даже ярчайшая Венера. Местами туман рассеялся, но только под утро у горизонта появилась облачность, а именно там и пряталась комета», — говорится в публикации.