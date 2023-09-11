Астроном из Омска сфотографировал открытую японским ученым комету
В Омске руководитель местного планетария Владимир Крупко заснял новую комету, открытую японским ученым Хидео Нишимура. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Астроном рассказал, что поехал на поиски кометы 8 сентября.
«Проехал с сотню километров в поисках места без тумана. Звезды выше над горизонтом были видны, даже снял туманность Ориона и Лунный венец. Однако иногда в тумане тонула даже ярчайшая Венера. Местами туман рассеялся, но только под утро у горизонта появилась облачность, а именно там и пряталась комета», — говорится в публикации.
Крупко утонил, что комета становится ярче с каждым днем, но ее сложнее увидеть по мере приближения к Солнцу. 10 сентября погоня за кометой закончилась.
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