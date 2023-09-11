Маск сравнил свое детство с сюжетом романа «Повелитель мух»
Глава Tesla и Space X Илон Маск сравнил свое детство c «военизированной» версией романа «Повелитель мух» писателя Уильяма Голдинга, поскольку пережитый опыт заставлял его казаться инопланетянином. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биографию американского миллиардера.
«Это было похоже на военизированную версию "Повелителя мух"», — приводятся в книге слова Маска.
Он рассказал, что в 12 лет его отправили на автобусе в лагерь выживания, где давали небольшую порцию еды и воды и разрешали драться друг с другом, чтобы отнять у сверстников все, что можно. Этот опыт придал Маску ауру, которая иногда заставляла его казаться инопланетянином.
«Как будто его полет на Марс — это желание вернуться домой, а его усилия по созданию человекоподобных роботов — стремление обрести семью», — говорится в тексте.
Напомним, что биография Маска выйдет в свет 12 сентября.