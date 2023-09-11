Маск сравнил свое детство с сюжетом романа «Повелитель мух»

Глава Tesla и Space X Илон Маск сравнил свое детство c «военизированной» версией романа «Повелитель мух» писателя Уильяма Голдинга , поскольку пережитый опыт заставлял его казаться инопланетянином. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биографию американского миллиардера.

Он рассказал, что в 12 лет его отправили на автобусе в лагерь выживания, где давали небольшую порцию еды и воды и разрешали драться друг с другом, чтобы отнять у сверстников все, что можно. Этот опыт придал Маску ауру, которая иногда заставляла его казаться инопланетянином.