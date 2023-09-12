Сбер презентовал итоги первого года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр создан на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ. Центр занимается широким спектром задач — от анализа регулирования ИИ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и исследований в области устойчивого развития до вопросов развития научного сотрудничества с ведущими институтами из этих стран. Также центр принимает участие в разработке решений, направленных на разрешение ключевых экологических проблем.

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Одна из ключевых проблем Дальнего Востока – тайфуны. «Мы создали уникальную математическую модель детекции тропических циклонов на основе искусственного интеллекта, которая на основе спутниковых снимков выявляет зародившиеся циклоны, диагностирует их мощность и другие характеристики, позволяет отслеживать траекторию их движения», — рассказал Семен Буденный из Сбера.

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Вчера Сбер, МЧС России и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили соглашение о внедрении мониторинга циклонов на основе искусственного интеллекта в общую систему МЧС России по отслеживанию природных явлений. По словам представителя МЧС, присутствовавшего на презентации, система детекции позволит решать задачи минимизации рисков разрушительных тайфунов. Следующей задачей центра будет повышение точности прогнозирования и прогноз области формирования циклонов. Модель возможной траектории и силы удара стихии позволит рекомендовать органам власти выполнять тот комплекс превентивных мероприятий, который позволит минимизировать последствия, предупредить население и в случае необходимости вывезти в безопасные районы. Прогноз будет выдаваться минимум за трое суток.

Следующая совместный проект – модель оптимизации Владивостокского морского торгового порта. Вице-президент по IT компании Fesco Дмитрий Суровец.

«Вчера был подписан трехсторонний меморандум между транспортной группой FESCO, Сбером и ДВФУ о сотрудничестве в области цифровизации и автоматизации на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения операционных и производственных процессов в портах и на других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике», — сказал на презентации вице-президент по IT компании Fesco Дмитрий Суровец, отметив, что партнерство позволит оптимизировать логистику и повысит уровень цифровой трансформации порта.

Сервис позволит расставлять контейнеры на территории порта таким образом, чтобы не переставлять в дальнейшем. Это экономит операционные расходы и сокращает время на логистику. Готовая модель должна быть готова примерно через 8 месяцев. Глава Сбера Герман Греф предложил добавить в нее систему управления движения транспорта.

Другие решения, реализованные центром, повышение экологичности искусственного интеллекта, сокращение карбонового следа при обучении ИИ, система идентификации амурских тигров, а также разработка моделей выявления завалов рек и незаконных свалок, а также моделей, позволяющих прогнозировать состояние воздуха в регионе.

Глава Сбера Герман Греф поблагодарил сотрудников центра за проделанную работу, отметив, призвав привлекать к работе центра студентов.