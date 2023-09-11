Крушение «Луна-25»: версии

Межпланетная станция «Луна-25», ставшая первой почти за полвека российской миссией на Луну, не смогла выйти на расчетную орбиту и столкнулась со спутником Земли. В версиях произошедшего разбирался «Рамблер».

© «Роскосмос»/VK

Ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Целью станции было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать в течение года геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии.

Видео дня

На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, позже она передала снимок поверхности Луны и измерила потоки гамма-лучей и нейтронов. Посадка на Луну была запланирована на 21–24 августа, но 19 августа в Роскосмосе сообщили о нештатной ситуации. В результате аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли.

Причиной крушения «Луны-25» названа поломка прибора

Причиной крушения межпланетной станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Об этом сообщил РИА Новости источник, обратив внимание на то, что прибор не испытывался в космосе.

По его словам, прибор предназначен для ориентации и определения скорости полета. Эти данные он передает на компьютер космической станции, а та выдает команду двигателю. При этом «Биус-Л», разработанный Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП) и сделанный полностью из российских комплектующих, ранее испытаний в космосе не проходил.

«Между «новинкой» и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант» - заметил источник, подчеркнув, что это лишь одна из версий и окончательное решение вынесет аварийная комиссия.

Официальная версия «Рскосмоса»

22 августа глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что причиной падения «Луны-25» стал сбой при отключении двигателей. При совершении маневра они проработали больше требуемого времени.

«19 августа в 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», - пояснил Борисов в интервью «России 24».

При этом он отметил, что в процессе полета до внештатной ситуации было осуществлено три корректировки. А 19 августа велось очередное штатное изменение положения аппарата в пространстве. Все этапы полета были тщательно заранее отработаны и задокументированы, заметил глава госкорпорации.

«Что привело к аварии, придется детально разобраться, и я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии», - заметил Борисов.

Делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» преждевременно. Об этом заявили сегодня ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.