Российские космонавты установят рекорд по длительности одного полета на МКС
Российские космонавты 11 сентября попробуют установить рекорд по продолжительности одного полета на Международной космической станции, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».
Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит побить рекорд среди граждан РФ по длительности одного полета на Международной космической станции. Достижение Петра Дуброва, который провел на станции 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, космонавты превысят в 20:40:11 мск.
Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Они останутся на орбите до 27 сентября 2023 года из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции российского космического корабля «Союз МС-22», которая случилась 15 декабря 2022 года. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме вывели корабль «Союз МС-23».
Самый длительный космический полет в истории выполнил российский космонавт Валерий Поляков, который пробыл на орбитальном комплексе «Мир» 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.