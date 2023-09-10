Сбербанк раскрыл новую мошенническую схему с псевдоприложениями

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой от имени злоумышленников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», которые на самом деле скрывают программы для удаленного доступа к устройствам, рассказал ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника «Сбера» и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», — рассказал Кузнецов.
По его словам, на самом деле так киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству.
«Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего [приложения] «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», — отметил зампред правления Сбербанка.
Кузнецов также сообщил, что в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи.
«После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи», — отметил топ-менеджер.