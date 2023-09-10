Сбербанк раскрыл новую мошенническую схему с псевдоприложениями

«После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи», — отметил топ-менеджер.