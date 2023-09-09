X подала в суд на Калифорнию

Социальная сеть X (бывший Twitter) американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска подала в суд на Калифорнию из за закона штата о модерации, сообщает Bloomberg.

© Elon Musk/Twitter

Компания X Corp. подала иск в федеральный суд Сакраменто, в котором утверждается, что закон вмешивается в ее внутренние решения, защищенные статьей о свободе слова в Конституции. По утверждению истца, "истинной целю" закона является стремление оказывать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили проблематичный с точки зрения властей контент.

В ответ на это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что закон был разработан для защиты общественности