Российские ученые смоделировали высадку космического экипажа на Землю

В ноябре начнется годовой изоляционный эксперимент SIRIUS-23 - по моделированию перспективной межпланетной экспедиции. Он будет проводиться на базе уникального медико-технического Наземного экспериментального комплекса Института медико-биологических проблем РАН (входит в НЦМУ "Павловский центр").

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Это аналоговая суперплатформа с многофункциональными экспериментальными модулями. А проще, те самые знаменитые "бочки", которые позволяют проводить исследования в условиях, максимально приближенных к реальным условиям длительного пилотируемого полета. Причем различной продолжительности (свыше 500 суток) и сложности. Уже отобраны кандидаты в основной экипаж и дублеры: россияне Александр Борисов, Юрий Чеботарев, Ксения Орлова, Ксения Шишенина, Анжелика Парфенова и Артем Воронков, египтянин Мохаммед Эссам Сайед Абделаал, а также белоруска Ольга Мастицкая. Среди испытателей-добровольцев - врачи, научные сотрудники, инженеры, второй пилот самолета и даже бортпроводник… Сейчас команда приступила к выполнению программы начальной подготовки.

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В рамках проекта SIRIUS ученые провели эксперимент, в ходе которого была сымитирована высадка космического экипажа на Землю. По сценарию, чтобы дождаться спасателей, "космонавтам" надо было сутки выживать в суровой окружающей среде. Применять свои навыки. Из подручных средств и того, что могли найти, в прямом смысле слова, под ногами, пришлось сооружать укрытие. "Добывать" огонь. Как подчеркивают специалисты, такой тренинг способствует командообразованию, построению коммуникации.

"Главная сложность была в тот момент, когда мы приехали. Никто не знал, за что хвататься, что делать. Но благодаря грамотному распределению обязанностей от нашего командира, уже часам к четырем у нас было построено убежище, разведен костер… Важными были ночные дежурства для поддержания костра. Мы много общались", - рассказала Ксения Шишенина.

Психологи оценивали различные аспекты командного и межличностного взаимодействия между членами экипажа корабля.

"Для нас было очень полезно, что мы оказались в таких условиях вместе. Мы знали друг друга всего несколько дней. Мы решили все задачи, придумали самые эффективные решения. Самым сложным оказалось правильно выбрать ресурсы. Например, что конкретно необходимо. Каждый понимал, что делать, и полностью отдавал себя работе. Много разговаривали, узнавали друг друга. Я горжусь своей командой. Спасибо всем!", - поделился испытатель из Египта Мохаммед Эссам Сайед.

Масштабный международный изоляционный проект SIRIUS включает серию из нескольких совместных научных модельных экспериментов продолжительностью 17, 120, 240 и 360 суток. Цель - разработать рекомендации по профилактике и решению психологических и физиологических проблем длительных и сверхдлительных космических полетов. Во время экспериментов участники находятся под наблюдением ученых и врачей, выполняя работу на импровизируемой космической станции и вне корабля.

Так, в июле прошлого года завершился этап SIRIUS-21, в рамках которого пять членов интернационального экипажа (трое мужчин и две женщины из России, США и Объединенных Арабских Эмиратов) провели 240 суток в условиях, имитирующих реальную космическую экспедицию на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.

SIRIUS-23 - новый шаг ученых. Эксперимент воспроизводит условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, включая выполнение научной и операторской деятельности и работу со сложными техническими системами.

В чем преимущество наземных экспериментов в управляемой изолированной среде обитания? Это возможность использования самого широкого спектра научной аппаратуры и оборудования. Это большая по сравнению с реальным полетом статистическая выборка. Это возможность предварительной апробации новых методов, аппаратуры и оборудования. Отшлифовываются вопросы системы жизнеобеспечения, вопросы управления. Технологий, которые "на послезавтра". Ученые, как всегда, смотрят вперед.