Ученые из РФ применили аппарат эволюции к задаче поиска новых квантово-оптических схем

Сегодня квантовые вычисления пытаются развивать на разных платформах, и пока нет ответа, какая из платформ окажется реализуемой. Основные четыре направления — это построение квантовых алгоритмов на ионах, нейтральных атомах, сверхпроводниках и фотонах. В Лаборатории квантовой оптики СПбГУ занимаются разработкой фотонной платформы. Фотоны имеют много достоинств: с ними достаточно легко манипулировать, их легко генерировать, они не требуют охлаждения, как сверхпроводники или атомы. Главная сложность работы с фотонами — организовать их взаимодействие друг с другом. Напрямую создать условия для такого взаимодействия не удается. Чтобы обойти эту проблему используют схемы с оповещением, которые были исследованы в данной статье.