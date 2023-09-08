Маск ответил на обвинения в использовании X для «пропаганды РФ»

Маск отверг обвинения в использовании соцсети X для «пророссийской пропаганды»
Американский миллиардер Илон Маск заверяет, что в его социальной сети X (ранее Twitter) нет «пророссийской пропаганды».
«Где вся пророссийская пропаганда? Мы этого не видим», – написал Маск на своей странице в X, передает ТАСС.
Так он отреагировал на пост американского журналиста Гленна Гринвальда о том, что политика соцсети по цензурированию контента «еще больше способствует распространению пророссийской пропаганды».
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал основателя компании Tesla, американского бизнесмена Илона Маска «шилом в жопе» для США из-за своевольного поведения миллиардера.